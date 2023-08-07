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Барнаул
Барнаул
Профиль пользователя Viktory_22
О себе
Люблю музыку разную я меломан, люблю посещать красивые и интересные места, чему-то удивляться. Люблю общение, но пре первой встречи всегда застенчивая. Хочу найти себе подругу.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏢 Работа🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие
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