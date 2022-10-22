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Барнаул
Софья, 24 года.
Барнаул
Профиль пользователя VaSony
О себе
Софья, 24 года.
Отучилась на химика-технолога и теперь имею повышенную тревожность и токсичный характер, но это помогло мне начать читать книги по философии и психологии.
Готова о(б)судить твоего убого бывшего/шую и дать абстрактные советы, в замен прошу сделать мне несколько норм фото, что-бы я смогла выставить их в инсту 🤌
Не против посетить выставки, театры и stand up.
Так же считаю, что для юмора нет запретных тем, есть только границы адекватности.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры
Не нравится:
📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🪩 Ночной клуб🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🏫 Учеба💨 Кальян✝️ Религия
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