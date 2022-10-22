О себе

Софья, 24 года.

Отучилась на химика-технолога и теперь имею повышенную тревожность и токсичный характер, но это помогло мне начать читать книги по философии и психологии.

Готова о(б)судить твоего убого бывшего/шую и дать абстрактные советы, в замен прошу сделать мне несколько норм фото, что-бы я смогла выставить их в инсту 🤌

Не против посетить выставки, театры и stand up.

Так же считаю, что для юмора нет запретных тем, есть только границы адекватности.