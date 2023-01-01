⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Барнаул
Барнаул
Барнаул
Профиль пользователя Tanechka
О себе
Люблю ходить в баню, летом на пляж, приглашать и ходить в гости, ходить в кино, рестики, иногда в караоке или ночной клуб, алкоголь люблю, но не часто и только качественный, парю вейп (без фанатизма).
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📺 Политика✝️ Религия🐈 Домашние животные🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино
Не нравится:
Другие пользователи из города Барнаул
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам