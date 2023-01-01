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Барнаул
Профиль пользователя Tanechka

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О себе

Люблю ходить в баню, летом на пляж, приглашать и ходить в гости, ходить в кино, рестики, иногда в караоке или ночной клуб, алкоголь люблю, но не часто и только качественный, парю вейп (без фанатизма).

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📺 Политика✝️ Религия🐈 Домашние животные🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🏢 Работа📸 Пофоткаться
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