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Барнаул
Профиль пользователя Sunshinee

фото пользователя Sunshinee

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Барнаул → прогуляться, перекусить

Ищу подружек,теплые встречи,совместный отдых 💓

маленькое фото пользователя Darya_f
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Angeelina_25

Барнаул → прогуляться, перекусить

Подружек бы

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Sofyashche

Барнаул → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу и найти новые знакомства 🏙️

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Anna_Boleyn

Барнаул → прогуляться, перекусить

Хочу в качестве эксперимента приобщиться к вашей затее😌

Откликнулся 1 участник

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