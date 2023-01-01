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Барнаул
Профиль пользователя Sofyashche

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О себе

Всегда открыта к новым знакомствам 🤍

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Барнаул → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу и найти новые знакомства 🏙️

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yuliya22

Барнаул → прогуляться, перекусить

Встреча в кофейне, беседа, пофоткать друг друга

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Darya_angeldev

Барнаул → прогуляться, перекусить

Ищу одного-двух человек)

Откликнулись 4 участника

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Погулять по городу

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