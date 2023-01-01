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Барнаул
Барнаул
Профиль пользователя Sofyashche
О себе
Всегда открыта к новым знакомствам 🤍
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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