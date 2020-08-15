Барнаул
Профиль пользователя Skirda
О себе
Занимаюсь фотографией.
Поглощаю аниме тоннами.
Компьютерный специалист по сетям и администрированию.
Люблю классическую музыку, рок, транс, прогрессив транс, альтернативу.
Профиль обновлён 7 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🏫 Учеба
Не нравится:
🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор 📺 Политика 🏢 Работа
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