💪🏻Работаю,развиваюсь,создаю самую лучшую версию себя 🤪Обожаю чёрный и тупой юмор 😌Моментами спокойная 💃За любой движ и кипиш

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 📸 Пофоткаться 🪩 Ночной клуб 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр

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Барнаул → другое Погулять до утра,поболтать,прокатиться на самокатах

Москва → Другое Хочу найти хороших друзей ,для общения и поддержки друг друга 🩵

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Барнаул.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.