Барнаул
Профиль пользователя Simpopopik

фото пользователя Simpopopik
фото #2 пользователя Simpopopik

О себе

💪🏻Работаю,развиваюсь,создаю самую лучшую версию себя
🤪Обожаю чёрный и тупой юмор
😌Моментами спокойная
💃За любой движ и кипиш

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 📸 Пофоткаться 🪩 Ночной клуб 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Барнаул → другое

Погулять до утра,поболтать,прокатиться на самокатах

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yuliya22
Барнаул → Другое

Встреча в кофейне, беседа, пофоткать друг друга

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
Москва → Другое

Хочу найти хороших друзей ,для общения и поддержки друг друга 🩵

маленькое фото пользователя Angeelina_25
Барнаул → Другое

Подружек бы

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