Барнаул
Профиль пользователя Senia

фото пользователя Senia
фото #2 пользователя Senia

О себе

Спорт, книжный червь, дизайнерская личность, саморазвитие

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Барнаул → пообщаться

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Участие в других событиях

маленькое фото пользователя TomB
Москва → Другое

Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

маленькое фото пользователя Amphibolia
Москва → Другое

Ищу подругу, если это не утеряло прежнее значение в наших реалиях

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