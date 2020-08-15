🤍Хожу в тренажерный зал, умею кататься на всем, что имеет и не имеет колес 🤍Меломан, но навсегда в моем сердечке музыка 90ых - 00ых и некоторые композиции 22ого 🤍Я романтичная натура, которая через минуту подумает «да нахер этому кренделю сюрприз делать, обойдется» 🤍Обожаю вселенную Гарри Поттера

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

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☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

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