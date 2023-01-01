О себе

Мальчик 32 годика. Зовут Ярослав люблю читать книги, вечерние прогулки по городу, кататься на сноуборде, играть на гитаре, и готовить вкусняшки 😋. Так вот ищу друзей для приятного времяпровождения. На данный момент на больничном со сломанной ногой. Так что горнолыжный спорт и прогулки по городу пока откладывается....