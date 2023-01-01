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Барнаул
Барнаул
Профиль пользователя Putnik
О себе
Мальчик 32 годика. Зовут Ярослав люблю читать книги, вечерние прогулки по городу, кататься на сноуборде, играть на гитаре, и готовить вкусняшки 😋. Так вот ищу друзей для приятного времяпровождения. На данный момент на больничном со сломанной ногой. Так что горнолыжный спорт и прогулки по городу пока откладывается....
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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