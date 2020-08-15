в интернете пишу чаще всего в мужском роде, а в жизни в женском, прошу, не пишите всякий бред по поводу этого. люблю фотографировать, но не с кем ходить в красивые места, а одному мне страшно. рисую, смотрю аниме/фильмы/сериалы, хочу посмотреть дораму. иногда читаю манги/книги/фф и тд. не против с вами погулять, но в будние дни наврядли получится. возможно, если вы косплеер, то я все таки закажу себе косплей. по поводу музыки, думаю… я меломан? если это можно так назвать.

Профиль обновлён 23 января 2023 г.

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