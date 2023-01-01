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Барнаул
Профиль пользователя Mefisto

фото пользователя Mefisto

О себе

И как поместить сюда весь кругозор...
Люблю:
- интересно поговорить
- вкусно приготовить и поесть
- прогулки на велосипеде
- ночные беседы
- адреналин в разумных пределах
- закрученный сюжет фильма или сериала
- погружаться с головой в новое событие
- красоту женского тела😊 да-да, не зря же вас такими сделали😉
- доброту и скромность
и многое другое...
А тут для особо стеснительных можно спросить меня анонимно 😌 https://ama.fan/mef1sto_fel

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно💨 Кальян🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Барнаул → пообщаться

А может немного разнообразить рутину?..

Барнаул → прогуляться, перекусить

Поболтать онлайн тоже можно

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yuliya22

Барнаул → прогуляться, перекусить

Встреча в кофейне, беседа, пофоткать друг друга

Откликнулось 12 участников

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