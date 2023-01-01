О себе

И как поместить сюда весь кругозор...

Люблю:

- интересно поговорить

- вкусно приготовить и поесть

- прогулки на велосипеде

- ночные беседы

- адреналин в разумных пределах

- закрученный сюжет фильма или сериала

- погружаться с головой в новое событие

- красоту женского тела😊 да-да, не зря же вас такими сделали😉

- доброту и скромность

и многое другое...

А тут для особо стеснительных можно спросить меня анонимно 😌 https://ama.fan/mef1sto_fel