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Барнаул
И как поместить сюда весь кругозор...
Барнаул
Профиль пользователя Mefisto
О себе
И как поместить сюда весь кругозор...
Люблю:
- интересно поговорить
- вкусно приготовить и поесть
- прогулки на велосипеде
- ночные беседы
- адреналин в разумных пределах
- закрученный сюжет фильма или сериала
- погружаться с головой в новое событие
- красоту женского тела😊 да-да, не зря же вас такими сделали😉
- доброту и скромность
и многое другое...
А тут для особо стеснительных можно спросить меня анонимно 😌 https://ama.fan/mef1sto_fel
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино
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