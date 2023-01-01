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Барнаул
Профиль пользователя Maxus99

фото пользователя Maxus99

О себе

Спорт, работа, дом

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🏫 Учеба📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Барнаул → пообщаться

Что вас движет вперед

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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