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Барнаул
Барнаул
Профиль пользователя Lubov23L
О себе
Я очень долгое время занимаюсь легкой атлетикой, в последние 2 года катаюсь на велике, в том числе катаюсь на велотреки в горы. Люблю рисовать время от времени, много читаю книг, в основном это-фантастика и ужасы. Смотрю на мир позитивно, несмотря ни на что)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры
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