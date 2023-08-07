О себе

Я очень долгое время занимаюсь легкой атлетикой, в последние 2 года катаюсь на велике, в том числе катаюсь на велотреки в горы. Люблю рисовать время от времени, много читаю книг, в основном это-фантастика и ужасы. Смотрю на мир позитивно, несмотря ни на что)