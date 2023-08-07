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Барнаул
Профиль пользователя Lubov23L

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О себе

Я очень долгое время занимаюсь легкой атлетикой, в последние 2 года катаюсь на велике, в том числе катаюсь на велотреки в горы. Люблю рисовать время от времени, много читаю книг, в основном это-фантастика и ужасы. Смотрю на мир позитивно, несмотря ни на что)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры

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📺 Политика✝️ Религия
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