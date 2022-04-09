-Занимаюсь рукоделием Люблю создавать вещи ручной работы. Вышивка, выжигание по дереву... - Люблю книги В последнее время подсела на аудиокниги. Фантастика, фантазии,ужасы. Читаю мангу - Хожу на рок-концерты Любимые группы операция пластилин, пионерлагерь пыльная радуга, scorpions...

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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