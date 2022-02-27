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Барнаул
Профиль пользователя Kiri11

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фото #2 пользователя Kiri11

О себе

Будучи человеком увлечённым, но непоследовательным, знаю много бесполезных, но интересных вещей

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🐈 Домашние животные 🇬🇧 Изучение нового 💩 Шутки про говно

Не нравится:

📺 Политика 📸 Пофоткаться 💨 Кальян ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Новосибирск → пообщаться
Го создадим беседу в телеге и пообщаемся? А потом может и встретимся
Новосибирск → пообщаться
Обсудить проведение игры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kitiana
Новосибирск → Другое
Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.
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