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Барнаул
Профиль пользователя Kettu28

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О себе

Полина🦊Обожаю делать классные макияжи,всем сердцем люблю животных,восхищаюсь отзывчивыми людьми,люблю поболтать обо всем на свете🙃

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия
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