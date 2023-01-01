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Барнаул
Барнаул
Профиль пользователя Joey_Bloggs
О себе
Привет. Буду рад общению как в реале, так и в онлайне, можно просто общению, а то грустно бывает от слова совсем.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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