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Барнаул
Профиль пользователя Joey_Bloggs

фото пользователя Joey_Bloggs

О себе

Привет. Буду рад общению как в реале, так и в онлайне, можно просто общению, а то грустно бывает от слова совсем.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно🍷 Алкоголь

События пользователя

Барнаул → прогуляться, перекусить

Просто живое и интересное общение

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