О себе

Что же, расскажу о себе. Парень двадцати лет, что пытается выбраться из болота для окультуривания и интересного общения. Увлекаюсь изучением истории и политики почти любой временной эпохи, имею неплохой, кругозор. Очень хочу найти кого - нибудь интересного!