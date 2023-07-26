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Барнаул
Барнаул
Профиль пользователя Ivanis
О себе
Что же, расскажу о себе. Парень двадцати лет, что пытается выбраться из болота для окультуривания и интересного общения. Увлекаюсь изучением истории и политики почти любой временной эпохи, имею неплохой, кругозор. Очень хочу найти кого - нибудь интересного!
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр
Не нравится:
🏢 Работа✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
События пользователя
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