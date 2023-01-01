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Барнаул
Барнаул
Профиль пользователя Is.olyaa
О себе
Ищу новые знакомства , а точнее подругу , с которой можно будет посещать разные мероприятия , делать классные фотографии, саморазвиваться
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎭 Театр📸 Пофоткаться
Не нравится:
Участие в других событиях
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