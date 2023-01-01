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Барнаул
Профиль пользователя Is.olyaa

фото пользователя Is.olyaa

О себе

Ищу новые знакомства , а точнее подругу , с которой можно будет посещать разные мероприятия , делать классные фотографии, саморазвиваться

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍿 Сходить в кино🎭 Театр📸 Пофоткаться

Не нравится:

✝️ Религия💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно📺 Политика☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Барнаул → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу и найти новые знакомства 🏙️

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Darya_f

Барнаул → прогуляться, перекусить

Пофоткаться и поболтать 📸

Откликнулся 1 участник

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