Барнаул

Профиль пользователя Is.olyaa

О себе Ищу новые знакомства , а точнее подругу , с которой можно будет посещать разные мероприятия , делать классные фотографии, саморазвиваться

Была в сети две недели назад

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