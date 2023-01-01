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Барнаул
Барнаул
Профиль пользователя Gqlimbo
О себе
Веду относительно здоровый образ жизни ) хожу в зал стараюсь правильно питаться, нравится гулять ходить в кино и по ресторанам )
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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