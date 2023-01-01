Барнаул

Профиль пользователя Gqlimbo

О себе Веду относительно здоровый образ жизни ) хожу в зал стараюсь правильно питаться, нравится гулять ходить в кино и по ресторанам )

Был в сети на этой неделе

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