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Барнаул
Профиль пользователя Gqlimbo

фото пользователя Gqlimbo

О себе

Веду относительно здоровый образ жизни ) хожу в зал стараюсь правильно питаться, нравится гулять ходить в кино и по ресторанам )

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб

События пользователя

Барнаул → прогуляться, перекусить

Присоединяетесь )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yuliya22

Барнаул → прогуляться, перекусить

Встреча в кофейне, беседа, пофоткать друг друга

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Simpopopik

Барнаул → другое

Погулять до утра,поболтать,прокатиться на самокатах

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Nadin

Барнаул → прогуляться, перекусить

Прогулка по нагорному парку

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Sofyashche

Барнаул → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу и найти новые знакомства 🏙️

Откликнулись 4 участника

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