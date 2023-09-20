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Барнаул
Профиль пользователя glamorame

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О себе

Евгения. Преподаватель английского языка.
Люблю поговорить о путешествиях, обучении, технологиях, медицине.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🏢 Работа🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей
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