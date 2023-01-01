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Барнаул
Профиль пользователя froLOVA

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О себе

Отношусь к жизни, как к весёлой игре.
Благодаря такому подходу я редко расстраиваюсь и обычно на позитиве 😉

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн
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