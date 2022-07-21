Барнаул
Профиль пользователя Elizaveta17
О себе
Всем привет🤍
Меня зовут Елизавета.
Мечтаю найти близкую подругу с которой можно все обсудить!
Работаю учителем начальных классов💙
Обожаю детей,своих нет.Только 🐈⬛(безумно его люблю)🥹😃.
Жизнерадостная,люблю веселье👻
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
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