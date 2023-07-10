О себе

Студентка очного отделения РАНХиГС (направление ГМУ), работаю в больнице, торгую косметикой, много читаю (в основном психология, классика), эстет, меломан. Могу поддержать наверное любой разговор, на любую тему. Всегда открыта новому.



Если ищите верную подругу, которая вас будет готова выслушать, поддержать, помочь раскрыть свой потенциал, просто провести с вами время, то пишите, буду рада пообщаться.