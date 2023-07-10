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Барнаул
Профиль пользователя EkaterinaZ771

фото пользователя EkaterinaZ771

О себе

Студентка очного отделения РАНХиГС (направление ГМУ), работаю в больнице, торгую косметикой, много читаю (в основном психология, классика), эстет, меломан. Могу поддержать наверное любой разговор, на любую тему. Всегда открыта новому.

Если ищите верную подругу, которая вас будет готова выслушать, поддержать, помочь раскрыть свой потенциал, просто провести с вами время, то пишите, буду рада пообщаться.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика🪩 Ночной клуб
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