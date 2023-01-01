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Барнаул
Барнаул
Профиль пользователя Dmitry98
О себе
Ответственный, целеустремленный, отзывчивый, играю в футбол в акамфе, люблю слушать музыку, фильмы и сериалы смотреть, люблю гулять по ночному городу.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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