Барнаул

Профиль пользователя Dmitry98

О себе Ответственный, целеустремленный, отзывчивый, играю в футбол в акамфе, люблю слушать музыку, фильмы и сериалы смотреть, люблю гулять по ночному городу.

Был в сети на прошлой неделе

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