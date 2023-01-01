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Барнаул
Профиль пользователя Dmitry98

фото пользователя Dmitry98

О себе

Ответственный, целеустремленный, отзывчивый, играю в футбол в акамфе, люблю слушать музыку, фильмы и сериалы смотреть, люблю гулять по ночному городу.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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