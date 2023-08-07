⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Барнаул
Барнаул
Барнаул
Профиль пользователя Darya_f
О себе
Ищу подруг 🫶🏻
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Барнаул
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам