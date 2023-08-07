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Барнаул
Профиль пользователя Darya_f

фото пользователя Darya_f

О себе

Ищу подруг 🫶🏻

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика

События пользователя

Барнаул → прогуляться, перекусить

Пофоткаться и поболтать 📸

маленькое фото пользователя Is.olyaa
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Sofyashche

Барнаул → прогуляться, перекусить

Прогуляться по городу и найти новые знакомства 🏙️

Откликнулись 2 участника

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