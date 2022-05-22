Барнаул
Профиль пользователя Darya_angeldev
О себе
Нравится психология, особенно изучать поведение людей, открывать что-то новое в себе. Из музыки люблю в основном что-то зарубежное.
Всё остальное обсудим при общении)
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
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