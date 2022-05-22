Барнаул
Профиль пользователя Darya_angeldev

фото пользователя Darya_angeldev
фото #2 пользователя Darya_angeldev

О себе

Нравится психология, особенно изучать поведение людей, открывать что-то новое в себе. Из музыки люблю в основном что-то зарубежное.
Всё остальное обсудим при общении)

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

События пользователя

Барнаул → прогуляться, перекусить

Ищу одного-двух человек)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yuliya22
Барнаул → Другое

Встреча в кофейне, беседа, пофоткать друг друга

маленькое фото пользователя Simpopopik
Барнаул → Другое

Погулять до утра,поболтать,прокатиться на самокатах

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