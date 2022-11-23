Барнаул
Профиль пользователя daria_grsmv
О себе
Занимаюсь фитнесом, слушаю старый винил, люблю читать художественную литературу, изучаю психологию
Профиль обновлён 16 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
💩 Странный юмор 📺 Политика ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Нижний Новгород → Другое
Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗
Москва → Другое
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Барнаул → Другое
Встреча в кофейне, беседа, пофоткать друг друга
Барнаул → Другое
Подружек бы
Челябинск → Другое
Ау Подружки)
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