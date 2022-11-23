Барнаул
Профиль пользователя daria_grsmv

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фото #2 пользователя daria_grsmv

О себе

Занимаюсь фитнесом, слушаю старый винил, люблю читать художественную литературу, изучаю психологию

Профиль обновлён 16 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Барнаул → пообщаться

Поболтать, в дальнейшем подружиться)

Барнаул → пообщаться

Поболтать об интересах, познакомиться))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Pithrecusdy
Нижний Новгород → Другое

Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

маленькое фото пользователя Aira_S
Москва → Другое

Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

маленькое фото пользователя Yuliya22
Барнаул → Другое

Встреча в кофейне, беседа, пофоткать друг друга

маленькое фото пользователя Angeelina_25
Барнаул → Другое

Подружек бы

маленькое фото пользователя Ketae
Челябинск → Другое

Ау Подружки)

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