Барнаул

Профиль пользователя Danik_HLEB

О себе Добрый, спокойный и дружелюбный человек

Никогда спициально не обижу

Могу выслушать и поддержать

Люблю общаться с новыми людьми

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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