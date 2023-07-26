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Барнаул
Профиль пользователя Danik_HLEB

фото пользователя Danik_HLEB

О себе

Добрый, спокойный и дружелюбный человек
Никогда спициально не обижу
Могу выслушать и поддержать
Люблю общаться с новыми людьми

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪐 Астрология / таро🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать
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