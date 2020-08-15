Барнаул
Профиль пользователя Banana_Warrior
О себе
Умею шутить
Умею не шутить
Торгую бананами, людьми
Шучу, не бананами
Профиль обновлён 30 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы
Не нравится:
☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 🏢 Работа 📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
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