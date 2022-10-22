Барнаул
Профиль пользователя Anaslive

фото пользователя Anaslive
фото #2 пользователя Anaslive
фото #3 пользователя Anaslive

О себе

Смотрю сериалы (детективы по большей части)
На первых порах не особо умею поддерживать общение, так как стесняюсь, но как только привыкаю к человеку очень привязываюсь и активно веду беседу ☺️
Недавно переехала в город Барнаул

Профиль обновлён 7 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика

События пользователя

Барнаул → пообщаться

Ищу подругу 💞

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Видное → Другое

Найти подругу 🌛

маленькое фото пользователя Kris_22
Зеленодольск → Другое

Хочу найти друзей)

маленькое фото пользователя Sofa_25
Барнаул → Другое

Я ищу подружку)))

маленькое фото пользователя Love11.02
Барнаул → Другое

Хочу найти подруг

маленькое фото пользователя Yuliya22
Барнаул → Другое

Встреча в кофейне, беседа, пофоткать друг друга

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Барнаул

Ищешь друзей и компанию в городе Барнаул?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Барнаул.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.