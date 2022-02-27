Барнаул
Профиль пользователя Alex22
О себе
Читаю, фотографирую, пишу
https://t.me/skirda_live
Профиль обновлён 18 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб
Не нравится:
✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро
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