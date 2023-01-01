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Барнаул
Барнаул
Профиль пользователя Alena_K
О себе
Ищу интересных собеседников 28-40 лет, могу общаться на любые темы, умею слушать. Составлю компанию на культурные мероприятия, также можно погулять и посидеть в кафе. Пишите )
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт🏢 Работа
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