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Барнаул
Профиль пользователя Alena_K

фото пользователя Alena_K

О себе

Ищу интересных собеседников 28-40 лет, могу общаться на любые темы, умею слушать. Составлю компанию на культурные мероприятия, также можно погулять и посидеть в кафе. Пишите )

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🏢 Работа

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика💨 Кальян💃 Потанцевать

События пользователя

Барнаул → прогуляться, перекусить

Сходить в кино, вкусно поесть)

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