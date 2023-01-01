Барнаул

Профиль пользователя Alena_K

О себе Ищу интересных собеседников 28-40 лет, могу общаться на любые темы, умею слушать. Составлю компанию на культурные мероприятия, также можно погулять и посидеть в кафе. Пишите )

Была в сети на этой неделе

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