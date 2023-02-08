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Барановичи
Барановичи
Профиль пользователя Alena9504
О себе
Очень люблю петь в караоке, слушать живую музыку/вокал) люблю танцевать) обожаю роллы, холодный кофе и прогулки под интересные разговоры)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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