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Барановичи
Профиль пользователя Alena9504

фото пользователя Alena9504

О себе

Очень люблю петь в караоке, слушать живую музыку/вокал) люблю танцевать) обожаю роллы, холодный кофе и прогулки под интересные разговоры)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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