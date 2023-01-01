Бангкок
Профиль пользователя Fobats

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О себе

Живу на Пхукете 6 лет, устраиваю туры, организую и выступаю в стендап-сообществе, играю на перкуссиях

Профиль обновлён 23 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Пхукет → сходить на мероприятие

Стендап-Концерт в баре Лондон, Пхукет-Таун

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