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Балашиха
Профиль пользователя pvictoryy

фото пользователя pvictoryy

О себе

переехала недавно) была бы рада, если ты показала бы мне клевые места 🤪
люблю слушать музыку. болтать могу обо всем. не против сходить в бар, или же в театр)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

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хватит сидеть дома! пойдём гулять)

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Хочется пообщаться с подходящим человеком, далее — встретиться )

Участие в других событиях

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