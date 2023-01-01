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Балашиха
переехала недавно) была бы рада, если ты показала бы мне клевые места 🤪
Балашиха
Профиль пользователя pvictoryy
О себе
переехала недавно) была бы рада, если ты показала бы мне клевые места 🤪
люблю слушать музыку. болтать могу обо всем. не против сходить в бар, или же в театр)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
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