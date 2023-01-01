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Балашиха
Балашиха
Профиль пользователя Nanami
О себе
Путешествую) хочу общаться! Хочу интересных, глубоких людей и интеллектуальные беседыXd. А так легка на подъем)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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