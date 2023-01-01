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Балашиха
Профиль пользователя Nanami

фото пользователя Nanami

О себе

Путешествую) хочу общаться! Хочу интересных, глубоких людей и интеллектуальные беседыXd. А так легка на подъем)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Самара → прогуляться, перекусить

Я впервые в вашем городе - с удовольствием бы посмотрела на него глазами местных

маленькое фото пользователя Lazy_in_red
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Yula

Самара → прогуляться, перекусить

Вечерний перекус

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Lisi4ka

Самара → прогуляться, перекусить

Прогуляться по старому городу, сходить на пляж

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя youngDinosaur

Самара → прогуляться, перекусить

Где-нибудь прогуляться, пообщаться, пошутить про говно(опционально) :D

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Misaki

Самара → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пофотографироваться, поболтать.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Anna352

Самара → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в бар или в кино

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Albi

Самара → другое

Изучаю китайский язык

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя 28.08.Maria

Балашиха → прогуляться, перекусить

Кто гулять?

Откликнулись 2 участника

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