Москва
Профиль пользователя Mad_pin
О себе
Хожу на квизы Мозгобойни - люблю пошевелить мозгами. Обожаю пингвинов, хочу круто провести лето!
Профиль обновлён 20 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы
Не нравится:
🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор ✝️ Религия 💰 Бизнес 📺 Политика 🏫 Учеба 🏢 Работа
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.