Люблю читать, в особенности фэнтези, узнавать и пробовать новое в различных сферах, животных, посещать выставки, концерты и музеи, вкусную и полезную еду. Ищу подругу для комфортного и лёгкого времяпровождения)

Профиль обновлён 6 мая 2023 г.

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

🏢 Работа ✝️ Религия

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Ищешь друзей и компанию в городе Балашиха?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Балашиха.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.