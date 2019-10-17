Балашиха
Профиль пользователя Joker257
О себе
Люблю общаться с новыми людьми делиться различными историями.
И в целом узнавать что-то новое во мне и в людях.
Творчески [одарен] рисую карандашом и идеей.
Пробуюсь на тату мастера, получаеться пока не очень )
По музыкальным вкусам меломан, но в предпочтении английское исполнение.
Что то ещё добавить не приходит в голову. Если вы как и я любите общаться, и искать новых людей. Надеюсь что мы поладим.
Профиль обновлён 26 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Расширить круг друзей 🤗
Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗
Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка
Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡
Поболтаем обо всем на свете ?
Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))
Хочу найти новые общения/друзей.
Го болтать 😸
Проект по Психологи Отношений
Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️
Все начинается с малого
Киноманы, срочно нужен интересный сериал)
Просто по душам
Да просто поболтать от скуки
Провожу исследование - почему ты здесь? :)
Ищу подругу для общения
Проведу бесплатно коучинг сессию для достижения твоих целей 🔥
Пообщаться, поиграть. Посмотреть онлайн кино) А можно и вживую
Пишем все. Пишем все мне, неважно кто откуда
На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...
Поболтаем?))
Побормочем …)
Пообщаться, погулять, по фотографировать
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