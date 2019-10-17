Балашиха
Профиль пользователя Joker257

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О себе

Люблю общаться с новыми людьми делиться различными историями.
И в целом узнавать что-то новое во мне и в людях.

Творчески [одарен] рисую карандашом и идеей.

Пробуюсь на тату мастера, получаеться пока не очень )
По музыкальным вкусам меломан, но в предпочтении английское исполнение.

Что то ещё добавить не приходит в голову. Если вы как и я любите общаться, и искать новых людей. Надеюсь что мы поладим.

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа ✝️ Религия 📺 Политика 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 📚 Книги

События пользователя

Балашиха → пообщаться

Найти новых для общения людей.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя Miss_arinka
Санкт-Петербург → Другое

Попытаюсь поддержать любой разговор 🤗

маленькое фото пользователя Nastya_andry
Владивосток → Другое

Ищу друзей, душевных, не токсичных) не важно парень или девушка

маленькое фото пользователя Aleksandra02
Москва → Другое

Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

маленькое фото пользователя Anastasia_13
Москва → Другое

Поболтаем обо всем на свете ?

маленькое фото пользователя Lasagne
Челябинск → Другое

Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

маленькое фото пользователя Alina77
Казань → Другое

Хочу найти новые общения/друзей.

маленькое фото пользователя Dass
Казань → Другое

Го болтать 😸

маленькое фото пользователя Dany2023
Москва → Другое

Проект по Психологи Отношений

маленькое фото пользователя Mari_gold
Москва → Другое

Интервью. Минут 10-15, вы мне очень поможете в одном исследовании❤️

маленькое фото пользователя Blog
Москва → Другое

Все начинается с малого

маленькое фото пользователя KoLL
Москва → Другое

Киноманы, срочно нужен интересный сериал)

маленькое фото пользователя elnara
Москва → Другое

Просто по душам

маленькое фото пользователя AnnNyn
Волгоград → Другое

Да просто поболтать от скуки

маленькое фото пользователя persiq
Москва → Другое

Провожу исследование - почему ты здесь? :)

маленькое фото пользователя Snowname
Балашиха → Другое

Ищу подругу для общения

маленькое фото пользователя Artem_kras
Москва → Другое

Проведу бесплатно коучинг сессию для достижения твоих целей 🔥

маленькое фото пользователя Erinaceus
Москва → Другое

Пообщаться, поиграть. Посмотреть онлайн кино) А можно и вживую

маленькое фото пользователя DmitryPlayer
Москва → Другое

Пишем все. Пишем все мне, неважно кто откуда

маленькое фото пользователя Viacheslav
Санкт-Петербург → Другое

На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...

маленькое фото пользователя Timk
Москва → Другое

Поболтаем?))

маленькое фото пользователя Clever
Москва → Другое

Побормочем …)

маленькое фото пользователя JackNemo
Щелково → Другое

Пообщаться, погулять, по фотографировать

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