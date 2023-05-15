Работа в IT. Читаю НФ, смотрю сериалы, иногда играю на ПК. Есть велосипед, пока рекорд 100км с перерывами) Недавно переехал в Балашиху, буду рад новым знакомствам и информации по интересным местам

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 🏢 Работа 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино

Москва → сходить на мероприятие Подумываю на выходных сходить на Человека-паука.

Москва → Другое найти человека с которым буду смотреть аниме

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Балашиха.

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