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Балашиха
Профиль пользователя Dimastik

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О себе

Как и все , люблю отдохнуть и прибухнуть ,поболтать и прогуляется , дождь люблю и солнце , снег и мороз . )))

Был в сети сегодня

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