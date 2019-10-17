С песней по жизни, с рюкзаком за с спиной. Готов поглощать книги ежедневными многочасовыми запоями. Джаз, рок-н-ролл и современный метал - на вершине приоритетов, но ими не ограничиваюсь. Немного играю на гитаре и пою. Глубоко увлечëн историей древнего Китая. Люблю прогулки выходного дня и новые места. Болтлив, улыбчив и зануден.

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

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Балашиха → прогуляться, перекусить Днём буду проездом в Балашихе. Чем не повод прогуляться.

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