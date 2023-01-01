О себе

Я Диетолог/фитнес тренер, очень люблю новые знакомства. Я не толпою за ЗОЖ поэтому потусить тоже очень люблю, потанцевать 😅 Если что, я замужем. Поэтому если вы пара, будет классно провести время вместе .





Сразу оговорюсь, неадекватное поведение сразу присекается.