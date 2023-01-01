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Баку
Профиль пользователя Marinanasporte

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О себе

Я Диетолог/фитнес тренер, очень люблю новые знакомства. Я не толпою за ЗОЖ поэтому потусить тоже очень люблю, потанцевать 😅 Если что, я замужем. Поэтому если вы пара, будет классно провести время вместе .


Сразу оговорюсь, неадекватное поведение сразу присекается.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🏢 Работа🪐 Астрология / таро🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино

События пользователя

Баку → пообщаться

Познакомиться, поболтать, подружиться и хорошо провести время

Баку → пообщаться

Хотим пообщаться. А дальше видно будет 😅👍

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