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Бобруйск
Профиль пользователя Taisa77

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О себе

Я вообще разносторонняя личность, мне нравиться всё, особенно, я могу отметить катание на роликах, бег по вечерам, прогулки, настольный теннис, велосипед.
Так же я люблю музыку (R&b). Изучаю иностранные языки, играю на фортепиано и гитаре, люблю учиться))
Обожаю спорт.... вроде всё😊

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Бобруйск → активный отдых
Я ищу себе компанию или человека для бега по вечерам😆🥲
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