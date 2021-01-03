Астрахань
Профиль пользователя Tyuo

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О себе

Люблю Общения С Людьми

Профиль обновлён 7 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Астрахань → активный отдых

Жизнь это лучше

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя 11XtaZ11
Москва → Другое

Найти друзей для общения

маленькое фото пользователя AssDmitry
Краснодар → Другое

Найти человека по душе также рассматриваю общения.

маленькое фото пользователя Luka05
Санкт-Петербург → Другое

Первый день тут , есть живые люди рядом ?

маленькое фото пользователя Rusik1998
Новосибирск → Другое

Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

маленькое фото пользователя AnRa
Сочи → Другое

Ищу сестёр и братьев для общения )

маленькое фото пользователя 6_IVAN_9
Москва → Другое

Найти друзей, в новом для меня городе)

маленькое фото пользователя Luna_02
Ухта → Другое

Хочу найти подругу/друга по общим интересам поболтать

маленькое фото пользователя Aquarius
Мурманск → Другое

Кто умеет в разговор?

маленькое фото пользователя Kirill21
Астрахань → Другое

Погулять попить пива

маленькое фото пользователя Romazz
Астрахань → Другое

Прогуляться

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Другие пользователи из города Астрахань

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Астрахань.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.