Профиль обновлён 7 марта 2023 г.

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Астрахань → активный отдых Жизнь это лучше

Мурманск → Другое Кто умеет в разговор?

Москва → Другое Найти друзей, в новом для меня городе)

Сочи → Другое Ищу сестёр и братьев для общения )

Новосибирск → Другое Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

Санкт-Петербург → Другое Первый день тут , есть живые люди рядом ?

Краснодар → Другое Найти человека по душе также рассматриваю общения.

Ищешь друзей и компанию в городе Астрахань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Астрахань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.