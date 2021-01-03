Астрахань
Профиль пользователя Tyuo
О себе
Люблю Общения С Людьми
Профиль обновлён 7 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти друзей для общения
Краснодар → Другое
Найти человека по душе также рассматриваю общения.
Санкт-Петербург → Другое
Первый день тут , есть живые люди рядом ?
Новосибирск → Другое
Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)
Сочи → Другое
Ищу сестёр и братьев для общения )
Москва → Другое
Найти друзей, в новом для меня городе)
Ухта → Другое
Хочу найти подругу/друга по общим интересам поболтать
Мурманск → Другое
Кто умеет в разговор?
Астрахань → Другое
Погулять попить пива
Астрахань → Другое
Прогуляться
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