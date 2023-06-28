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Астрахань
Профиль пользователя Svett

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О себе

Светлана, 20, Астрахань
Хочу найти подругу.
О себе : общительная весёлая, всегда могу поддержать и выслушать. Люблю азиатскую культуру(играю в генш, смотрю аниме, читаю манхвы и тд.) Так же люблю читать и смотреть сериалы.(сверхи моя любовь)
Всегда онлайн, если я не отвечаю это значит я либо сплю, либо очень сильно занята.

Профиль обновлён 30 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🎭 Театр 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Астрахань → пообщаться
Можем обсудить все что угодно

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Девочки, пишите))
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Я хочу пообщаться онлайн с тобой
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