Астрахань

Профиль пользователя Svetakonf

О себе Очень хотелось бы найти друга/подругу для общения. Люблю читать книги, играю в геншин. Из робкого десятка: жутко стесняюсь. Отношусь к ЛГБТК+ (трансгендерная девушка)

Была в сети на прошлой неделе

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