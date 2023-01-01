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Астрахань
Профиль пользователя Svetakonf

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О себе

Очень хотелось бы найти друга/подругу для общения. Люблю читать книги, играю в геншин. Из робкого десятка: жутко стесняюсь. Отношусь к ЛГБТК+ (трансгендерная девушка)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно☣️ Токсичность
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