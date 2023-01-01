⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Астрахань
Астрахань
Астрахань
Профиль пользователя Svetakonf
О себе
Очень хотелось бы найти друга/подругу для общения. Люблю читать книги, играю в геншин. Из робкого десятка: жутко стесняюсь. Отношусь к ЛГБТК+ (трансгендерная девушка)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
Другие пользователи из города Астрахань
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам