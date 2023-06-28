⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Астрахань

Астрахань
Профиль пользователя sabr4

фото пользователя sabr4

О себе

Занимаюсь танцами, рисованием, бисероплетением и психологией.

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться

События пользователя

Астрахань → собрать компанию
Найти лучшую подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olga263sa
Астрахань → Другое
В театр или кино
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Астрахань

Ищешь друзей и компанию в городе Астрахань?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Астрахань.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.